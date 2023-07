Un individu de 36 ans a été arrêté, vendredi, en lien avec l’agression odieuse survenue la semaine dernière dans le secteur de Hull de Gatineau.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) avait reçu un appel, le 30 juin, concernant une femme en détresse sur la rue Taschereau. Des citoyens sont venus prêter mainforte à la dame, qui a été transférée au centre hospitalier d’urgence.

La victime était nue et ligotée, et avait un sac sur la tête.

«Ce crime a généré un sentiment d’insécurité au sein de la population, plus particulièrement dans le secteur concerné. Nous n’avons ménagé aucun effort et toutes les sections et divisions pertinentes ont été mises à contribution pour identifier le suspect de l’agression», a expliqué le SPVG par communiqué.

La police ajoute qu’elle transmettra plus de détails au sujet du suspect et des détails du crime lorsqu’il sera possible de le faire. Une infraction par effraction serait à l’origine du crime odieux, selon les informations initiales rapportées par Noovo Info.

L’individu a été rencontré par les enquêteurs et demeura détenu afin de comparaître à plusieurs chefs d’accusation.

Toute personne ayant de l’information au sujet de ce crime peut communiquer avec la ligne Info du SPVG au 819 243-4636, option 5.