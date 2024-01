Un troisième syndicat affilié à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a accepté l'entente de principe intervenue pendant le temps des Fêtes avec le gouvernement du Québec concernant le renouvellement des conventions collectives.

Après minuit, dans la nuit de lundi à mardi, les membres du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais ont voté à 57 % en faveur de l'entente de principe, a fait savoir le syndicat dans un message publié sur Facebook.

Le syndicat a précisé que c'est après «plusieurs heures de discussions en assemblée générale que plus de 2000 enseignantes et enseignants» des Centres de services scolaires Cœur-des-Vallées, des Draveurs et Portages-de-l'Outaouais ont voté en faveur de l'entente à 57 %.

Le syndicat a ajouté qu'il ne commentera pas publiquement le contenu de l’entente de principe jusqu’à la tenue des instances locales de tous les syndicats affiliés à la FAE, «par respect pour tous les profs concernés par cette négociation».

Le Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais, qui compte 6582 membres, devient donc le troisième syndicat à approuver l'entente de principe conclue par la FAE. La semaine dernière, celle-ci a été adoptée par l’Alliance des professeur(e)s de Montréal, à 52 %, et par Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île, toujours à Montréal, à 58,5 %.

Un seul syndicat a jusqu'à présent refusé l'entente, soit le Syndicat de l'enseignement de la région de Laval, qui l'a rejetée à 68 %.

Cinq des neuf syndicats affiliés à la FAE et une majorité des 66 500 membres doivent entériner l'entente de principe pour qu'elle soit acceptée.

Les membres du Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal seront les prochains à se positionner sur l'entente de principe, eux qui ont été convoqués à une assemblée générale qui doit avoir lieu mardi.

Des assemblées auront lieu mercredi au Syndicat de l’enseignement des Basses-Laurentides et jeudi au Syndicat de l’enseignement de la région de Québec.