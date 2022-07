Rare bonne nouvelle quand on parle de constructions d’écoles.

L’entreprise immobilière Junic vient de faire don d’un terrain au Centre de services scolaire des Draveurs pour la construction d’une nouvelle école primaire.



Le terrain de quatre acres est situé à l’angle des boulevards La Vérendrye et Lorrain, au cœur du nouveau projet immobilier le Domaine des Peintres, qui comptera plus de 1000 logements, ce qui créera une grande pression sur les écoles existantes.

«Il était tout naturel pour nous de procéder à cette entente, puisqu’elle répond aux besoins des jeunes familles déjà établies et qui s’établiront dans ce nouveau quartier et à celles des environs., a souligné le président de Junic, Nicolas Tremblay. Nous avons à cœur de créer de la valeur dans nos projets immobiliers et d’offrir des milieux de vie dynamiques et accessibles. Nous nous engageons à appuyer le Centre de services scolaire des Draveurs dans les prochaines étapes et auprès des partenaires, puisqu’il est primordial pour nous de voir cette école naître au sein de notre projet.»

Une demande sera donc déposée au ministère de l’Éducation cet été pour la construction de l’école.

«Nous sommes enchantés de cette bonne nouvelle et de la grande ouverture de Junic à l’égard de cette cession de terrain, a indiqué Manon Dufour, directrice générale du Centre de services scolaire des Draveurs. C’est en travaillant ensemble que l’on fait grandir nos communautés; toute l’équipe du Centre de services est à l’œuvre pour procéder aux prochaines étapes visant une annonce de financement de la part du ministère.»