Un opérateur de pelle mécanique a perdu la vie jeudi dans un accident de travail survenu sur le chemin Denis à Cantley, en Outaouais.

La victime est Roch Morin, un résident de L'Ange-Gardien âgé de 46 ans.



À l'arrivée des secours, l'homme gisait au sol entre les chenilles et le godet de la pelle du gros véhicule.



Des travaux de dynamitage étaient en cours sur le chantier lors de l'accident, mais il est encore trop tôt pour établir quelconque lien avec le décès du travailleur.



La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a d'ailleurs initié une enquête pour déterminer les causes exactes de ce drame.



«Le processus d'enquête de la CNESST est rigoureux, donc les inspecteurs recueillent, vérifient et analysent les faits afin d'en arriver à bien cerner les causes de l'accident et ainsi faire des recommandations pour éviter qu'un tel accident se reproduise.»

- Allison Ouellet, Responsable régionale des communications, CNESST



Les travaux ont été suspendus le temps que les enquêteurs puissent recueillir les renseignements nécessaires.



Il s'agit du 2e décès issu d'un accident de travail en Outaouais depuis le début de l'année.



- Avec des informations de Maxime Brindle, Journaliste, Noovo Info