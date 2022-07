Les détours à emprunter sont les suivants: En direction sud : A-50, direction ouest, sortie no 171 (avenue Lépine), A-50, direction est et chemin Doherty

En direction nord : A-50, direction est, sortie no 187 (R-317, Thurso, Ripon) et A-50, direction ouest, sortie no 174 (R-309, direction nord, chemin Doherty, L’Ange-Gardien, Mont-Laurier) Source: Ministère des Transports du Québec