Environ 300 clients d'Hydro Ottawa ont passé une 12e nuit sans électricité.

Le travail se poursuit suite au passage de la tempête du 21 mai.

99% des foyers qui avaient été privés d'électricité dans la capitale ont depuis retrouvé le courant.

« Les équipes travaillent aussi rapidement et en toute sécurité que possible pour rétablir la situation des quelque 300 personnes qui sont toujours sans électricité », a déclaré Hydro Ottawa sur Twitter.

