Une coalition de Gatineau/Ottawa s'inquiète des impacts des changements climatiques à la suite des chaleurs intenses ressenties au cours des derniers jours.

Climat GO souhaite que les élus municipaux, provinciaux et fédéraux se tournent plus rapidement vers des décisions favorisant les énergies propres, la préservation des milieux naturels et le transport actif.

«C'est sûr que les changements climatiques sont à notre porte. (...) Ils sont ici pour rester pour un bout, mais il n'est pas trop tard pour agir.»

- Alex Cool-Fergus, Porte-Parole, Climat GO

Climat GO est un mouvement régional qui mobilise des dizaines de groupes et citoyens pour contrer la crise climatique planétaire.