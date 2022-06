Une entreprise de Gatineau devra verser près de 40 000$ en amendes et frais pour avoir enfreint à deux reprises la Loi sur la qualité de l’environnement.

Entre le 23 septembre 2015 et le 9 mars 2016, l’entreprise 150187 Canada Inc. a jeté des matières résiduelles, dont de la brique, du béton et de l’asphalte, dans un endroit non autorisé à L’Ange-Gardien.



La compagnie devra de plus procéder à la remise en état du lot avant le 30 juin prochain.



Selon le registre des entreprises du Québec, l’entreprise 150187 Canada Inc., propriété de Jean-Yves et Alain Riopel, œuvre dans la location de bâtiments industriels.