Une famille d'ours a attiré l'attention ce matin près d'écoles de Chelsea.

Une maman ourse et ses deux oursons ont été aperçus alors qu'ils étaient perchés dans un arbre près des écoles Montessori et Chelsea Elementary.



On ne rapporte heureusement aucune agression de leur part.

Des agents de la faune se sont présentés sur place pour gérer la situation.

Ils ont endormi la maman ourse et devront maintenant utiliser un camion échelle pour récupérer les oursons.

Présence inusitée ce matin à Chelsea près des écoles Montesouri et Chelsea Elementary. Une maman ours 🐻 , 2 oursons et 1 raton laveur 🦝 . Nous attendons les agents de la faune #policemrc pic.twitter.com/iFRaXJH3ic