Les policiers de Gatineau demandent votre aide afin de localiser une femme de 40 ans portée disparue.

Jessica Chantale Meunier-Lacroix a été vue pour la dernière fois vers 14h hier après-midi à l'extérieur de l'Hôpital de Buckingham.



Elle aurait alors avisé les policiers qu'elle attendait quelqu'un devant l'amener chez un membre de sa famille.

Les policiers ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Ils la décrivent comme une femme mesurant environ 1,63 m (5 pi, 4 po), pesant environ 74 kg (163 lb) et ayant les yeux bruns et les cheveux bruns et blonds. Elle se déplacerait à pied.

« Le SPVG poursuit ses démarches sur le terrain pour tenter de localiser Mme Meunier-Lacroix et demande à la population de garder l'oeil ouvert, a indiqué le SPVG. Les citoyens croyant l'apercevoir sont priés de communiquer immédiatement avec le SPVG au 819 246-0222. »