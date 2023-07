Une baignade a mal tourné dimanche après-midi dans un centre de villégiature de l'Outaouais. Une femme de 60 ans est décédée après avoir été retrouvée inconsciente dans le lac à la Truite.

La dame profitait avec son mari des installations de baignade du Club des Cinq Lacs lorsque la tragédie est survenue, selon la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.

Les policiers ont été appelés à se rendre sur lieux vers 13h20. Des manœuvres de réanimation ont été effectuées sur la femme. Son décès a toutefois été constaté en centre hospitalier.

«Pour l'instant, tout porte à croire qu'il s'agit d'une noyade et une enquête du coroner a été ouverte pour déterminer les causes et circonstances du décès», a indiqué la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais dans un communiqué.

La victime portait une bouée de nage en eau libre au moment de la baignade. Sa famille a aussi mentionné aux policiers qu'elle savait nager.

Le lac à la Truite est situé à une trentaine de kilomètres au nord de Gatineau.

- Avec des informations de La Presse canadienne