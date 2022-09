À Ottawa, les policiers ont ouvert une enquête après qu'une femme ait été retrouvée sans vie dans des circonstances nébuleuses hier matin.

La macabre découverte a été faite vers 10h10 dans le secteur de la promenade Craig Henry et du chemin Knoxdale.



Le Service de police d'Ottawa rapporte une arrestation en lien avec cette affaire, mais n'ont dévoilé aucun autre détail entourant les circonstances de ce décès.

C'est l'unité des homicides qui mène l'enquête.

Des voisins qui ont parlé à CTV News ont déclaré que le quartier est typiquement calme et familial.

Ceux qui vivaient à côté ont dit qu'ils n'avaient rien entendu et qu'ils étaient choqués d'apprendre la nouvelle.

Des détectives étaient sur place toute la journée de dimanche mais ont refusé de faire des commentaires.

La victime n'a pas été identifiée.

The Homicide Unit is investigating the death of a woman on the 0 to 100 Block Woodvale Dr. Police were called to the address at 10:10 a.m. One person is in custody.