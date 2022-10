Les policiers ont frappé un dur coup contre le trafic de stupéfiants en procédant lundi à plusieurs perquisitions à Gatineau, L'Ange-Gardien et Ottawa.

L'opération de l'Escouade régionale mixte a permis de saisir près de 100 000 comprimés de méthamphétamine, deux litres de GHB, plus de 250 grammes de cocaïne et près de 55 kilogrammes de cannabis.



Deux imitations d'armes et trois armes prohibées ont aussi été saisies, tout comme des munitions et plus de 180 000$.

Les policiers ont interpellé plusieurs individus.

«Cette opération visait principalement la recherche d'éléments de preuve dans des lieux et véhicules affiliés à des individus suspectés de trafic de stupéfiants, a indiqué la Sûreté du Québec.»

