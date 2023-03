Une membre du Conseil de santé de la Ville d'Ottawa a été victime de commentaires désobligeants sur son poids.



Elyse Banham a reçu une lettre d'une femme disant qu'elle ne devrait pas siéger sur ce comité, car elle n'était pas un modèle vu son état de santé jugé malsain.

«Les standards projetés sur les femmes font que ce travail est difficile. Triste, dévalorisée et blessée, mais je me tiens debout pour moi et toutes les femmes», a écrit Elyse Banham sur les réseaux sociaux.

Received this nasty letter from someone who believes I’m overweight & therefore shouldn’t serve on the Board of Health. Standards that are projected onto women make this type of work hard. Sad, demeaned & hurt today but standing up for myself and all women @OttawaHealth #ottcity pic.twitter.com/zRYARSxh8f — Elyse Banham (@ebanham) March 18, 2023 (Membre du Conseil de santé de la Ville d'Ottawa)

Mme Banham a obtenu des appuis par milliers à la suite de sa publication, notamment de collègues politiciens et de Santé publique Ottawa.

La responsable de l'équité des femmes et des genres au sein du conseil municipal, Theresa Kavanagh, a notamment écrit sur Twitter : «C'est tellement critique, inexact et inapproprié.»

That is so judgemental, inaccurate & inappropriate. @ebanham you are a very valuable member of @OttawaHealth who I admire every time you speak up. https://t.co/nJgmZ7uzsC — Theresa Kavanagh She/Her (@tm_kavanagh) March 19, 2023

Le député fédéral de Hull-Aylmer, Greg Fergus, a pour sa part mentionné : «J'ai travaillé avec Elyse. Comme son frère l'a écrit, elle est belle, intelligente et une leader. Les Ottaviens sont incroyablement chanceux de la voir les servir à quelque titre que ce soit.»

I know @ebanham. I've worked with Elyse. As her brother wrote, she is beautiful, intelligent, and a leader. Ottawans are incredibly lucky to have her serve them in any capacity.



Elizabeth Darwin, on the other hand, has shown her qualities; they are, to say the least, lacking. https://t.co/PI1g5KZoB5 — Greg Fergus (@GregFergus) March 18, 2023

Dans la même veine, la conseillère du district Somerset, Ariel Troster, a affirmé avoir reçu un courriel disant que son rouge à lèvres la faisait paraître comme une «putain bon marché».

«En 2023, les femmes occupant des postes de leaders font face constamment à ces bêtises toxiques», écrit-elle.