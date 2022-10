Une mère et son bébé ont été happés par un VUS jeudi après-midi, alors qu'ils circulaient à vélo sur le boulevard des Hautes-Plaintes, à Gatineau.

L'accident est survenu alors que la cycliste traversait le boulevard de la Technologie.



Elle a été happée par un véhicule arrivant de la bretelle de sortie de l'autoroute 5.

La mère a subi des blessures mineures et a dû être transportée à l'hôpital.

Le poupon, qui se trouvait dans un chariot tiré par le vélo, s'en tire quant à lui sans blessures.

« À la suite d'un accident entre un conducteur de VUS et une cycliste qui circulait avec son bébé, nous tenons à vous informer que l'enfant et sa mère se portent bien, a fait savoir le Service de police de la Ville de Gatineau sur Facebook. L'enfant n'a pas été blessé et a été pris en charge par un proche de la famille, alors que la mère, conduite au centre hospitalier, a subie des blessures mineures. Le périmètre est levé et la circulation reprend à la normale. »

Les circonstances entourant cet accident feront l'objet d'une enquête.