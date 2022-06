Une nouvelle distillerie verra le jour d'ici la fin de l'année à Chelsea.

La construction de la Distillerie du Square a officiellement été lancée mardi, après plusieurs années de planification.

Pour les plus récentes nouvelles touchant l'Outaouais, consultez le Noovo.Info.

«Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir enfin débuter les travaux de notre distillerie après plus de trois ans à travailler à la planification, au développement de la marque et aux premiers produits, a souligné la PDG du Square Old Chelsea, Manuel Texeira. Nous sommes également très fiers de voir d’importants partenaires publics se joindre à ce projet rassembleur. C’est un signe de confiance en nos idées, nos projets et nos capacités à mener à terme des projets en Outaouais. Nous avons très hâte de faire goûter notre premier gin à tous les amateurs de spiritueux de qualité supérieure.»

L'établissement, qui sera situé tout près du Chelsea Pub, regroupera une salle de distillation, une boutique, une salle de conférences et d'ateliers, ainsi qu'un écomusée sur l'histoire de la fabrication de spiritueux au Québec.

À lire également : Il est minuit moins une pour plusieurs microdistilleries du Québec

L'ouverture est prévue en décembre 2022.

Entre temps, l'équipe travaille à la commercialisation d'un premier produit, un gin développé par la Distillerie du Square et fabriqué aux installations de la Distillerie Ubald, située à Saint-Ubalde.



Courtoisie: Distillerie du Square