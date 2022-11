Une personne a dû être transportée à l'hôpital par hélicoptère hier à la suite d'un grave accident survenu sur l'autoroute 417, dans l'Est ontarien.

La collision est survenu en fin d'après-midi près de l'intersection de la route 138, dans le secteur de Casselman.



Selon les policiers, au moins une personne a subi des blessures graves.

L'autoroute a dû être fermée en direction ouest pendant de longues heures pour permettre aux policiers de faire leur travail.

Les autorités demandent aux automobilistes qui auraient vu l'accident ou qui ont des images de caméra de bord de les contacter.

