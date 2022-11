Les pompiers d'Ottawa ont dû voler au secours d'une personne qui était en détresse dans les eaux de la rivière des Outaouais dimanche après-midi.

Ils ont été appelés à se rendre près du pont des Chaudières vers 15h40.



À leur arrivée, la victime était accrochée à des roches près de l'île Arora, à environ 200 pieds du rivage.

Les pompiers ont heureusement été en mesure de la ramener saine et sauve sur la terre ferme.

At 15:41 today, @OttFire Firefighters rescued an individual from the Ottawa River near Arora Island. The individual was about 200 ft out and stuck on some rocks. Our Water Rescue Technicians brought them safely back to shore. #OttNews pic.twitter.com/bhplxfl9rz