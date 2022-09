La Ville de Gatineau lance un nouveau site web entièrement dédiés aux adolescents.

La plateforme ADOgatineau.ca recueille une foule d'informations, de ressources et de services qui pourraient intéresser les jeunes.



Une section est notamment dédiée aux offres d'emplois, une autre aux activités et aux événements, alors que d'autres parlent d'environnement, de culture ou de santé, par exemple.

« Le lancement du portail ADOGatineau.ca est la réalisation d'une idée qui vient de vous, les jeunes, pour solutionner un enjeu de communication qui souvent vous empêche de participer à des activités, de connaitre les endroits où faire du bénévolat ou même de trouver un emploi, ont souligné les co-présidentes de la Commission jeunesse, Tiffany-Lee Norris Parent et Katanan Touré. C'est pourquoi nous sommes très fières que la ville et les partenaires jeunesse aient pu mobiliser leurs forces pour concrétiser ce projet qui répondra aux besoins de plus de 19 000 adolescents à Gatineau! Pour faire vivre et réussir un projet comme ADOGatineau.ca, la participation de nombreux partenaires jeunesse était requise et nous sommes choyés d'avoir pu compter sur leur collaboration. ADOGatineau.ca est maintenant la référence pour les jeunes, les parents, les enseignants et les organismes de Gatineau. Nous vous invitons donc à découvrir et à utiliser ADOGatineau.ca créé par vous et pour vous. »