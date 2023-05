Les niveaux d'eau devraient descendre de façon importante à Gatineau dans les prochains jours.

Selon les prévisions de la Commission de planification et de régularisation de la rivière des Outaouais (CPRRO), les niveaux d'eau devraient descendre de 30 à 40 centimètres d'ici à samedi.

Les restrictions sur certaines rues qui étaient sous surveillance ou en circulation locale ont commencé à être levées. Le service de traversier sur la rivière des Outaouais entre Masson, au Québec, et Cumberland, à l'est d'Ottawa, a été rouvert pour les véhicules de six roues et moins.

En fin de journée mardi, la Ville de Gatineau comptait 769 sinistrés inscrits officiellement à son registre.

Soirée d'information pour les citoyens

Par ailleurs, une soirée d'information s'organise pour les sinistrés.

Le rendez-vous est fixé jeudi soir, dès 18h30, au centre sportif de Gatineau. La séance sera captée et webdiffusée en différé.

Le ministère de la Sécurité publique sera sur place pour présenter son programme d'aide financière et répondre à des questions.

Avec des informations de La Presse canadienne.