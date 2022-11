Une vigile se tiendra lundi soir pour dénoncer l'implantation du quartier général de la police de Gatineau sur les terrains de l'aréna Robert-Guertin.

Les organisateurs s'inquiètent notamment de la proximité du futur poste de police de multiples services en itinérance.



«Le fait d'être dans leur cour, ça fait en sorte que les gens risquent de développer des comportements plus à risque, de s'éloigner et de moins aller dans les centres de services. (...) On s'inquiète beaucoup pour les personnes en situation d'itinérance.»

- Pierre-Luc Beaulne, Coordonnateur, Association pour la défense des droits sociaux de Gatineau

Les responsables du rassemblement, prévu à 17h30, préféreraient que soient construits à cet endroit des logements sociaux ou un autre centre d'hébergement d'urgence.