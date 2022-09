Deux personnes ont été blessées légèrement après qu'une voiture ait embouti la façade d'une banque à Ottawa mercredi midi.

Une conductrice âgée aurait effectué une fausse manoeuvre et a percuté la succursale de la Banque Scotia de la promenade Strandherd à partir du stationnement.



Les deux personnes à bord de la voiture ont été évalués sur place par les ambulanciers, mais n'ont pas été transportés à l'hôpital.

Une équipe spécialisée s'est assurée de l'intégrité de la structure de l'immeuble.

« La sécurité de nos employés et de nos clients est notre priorité absolue, a déclaré un porte-parole de la Banque Scotia. À l'heure actuelle, aucune blessure n'a été signalée et nous avons été en contact régulier avec la succursale pour nous assurer que nos employés ont tout le soutien dont ils ont besoin, y compris des services de conseil et de soutien. Nous travaillons activement avec les autorités dans le cadre de leur enquête. »