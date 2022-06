Un premier cas de variole du singe a été diagnostiqué à Ottawa au cours des derniers jours.

Selon Santé publique Ottawa (SPO), le risque de contracter la maladie demeure toutefois faible.



Un suivi est effectué auprès des proches du résident infecté, qui s'est déjà remis de la maladie, et ceux qui ont été identifiés comme des contacts à risque ont été vaccinés contre la variole.

«Conformément aux directives du ministère de la Santé, SPO a administré l'Imvamune en tant que prophylaxie post-exposition (PPE) pour les personnes qui ont été confirmées comme étant un contact à haut risque d'un cas confirmé de la variole du singe», a indiqué Santé publique Ottawa.

À lire également :

Rappelons que les symptômes de la variole du singe comprennent de la fièvre, des frissons, des ganglions lymphatiques enflés, des maux de tête, de l'épuisement et une éruption cutanée qui apparaît souvent sur le visage et les extrémités quelques jours après le début des symptômes.

« Si vous croyez présenter des symptômes de la variole singe ou avoir été en contact avec une personne déclarée positive au virus, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé pour une évaluation le plus tôt possible., demande Santé publique Ottawa. Veuillez également limiter vos contacts avec les autres et vous isoler. »

À voir également : Variole simienne: comment se passe la vaccination?