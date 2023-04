La Ville de Gatineau a enregistré près de 30 millimètres de pluie verglaçante et de grésil depuis le début des précipitations, mercredi. En raison de cette accumulation, plus de 69 000 clients d’Hydro-Québec sont toujours privés d’électricité à Gatineau au moment d’écrire ces lignes. Ce nombre monte à près de 116 500 pour la région de l’Outaouais.

Pour les résidents sans courant, la ville de Gatineau a établi un refuge d’urgence au Centre sportif de Gatineau. Les citoyens pourront venir y prendre une douche chaude, recharger leurs appareils électroniques et remplir des contenants d’eau. Le Centre sportif sera ouvert jusqu’à 22h jeudi.

Les équipes d’Hydro-Québec sont toujours sur le terrain pour rétablir le courant et les équipes de la ville poursuivent leurs opérations d’épandage d’abrasif dans les rues et sur les trottoirs en plus de répondre aux requêtes concernant des branches brisées.

«Nos équipes sont en veille active, elles sont sur le terrain afin de répondre aux demandes dans les meilleurs délais. Nous demandons la collaboration des Gatinoises et des Gatinois pour nous signaler toutes situations problématiques via le 311», a indiqué la mairesse de Gatineau, France Bélisle dans un communiqué.

La Ville de Gatineau reste en alerte et communiquera les mises à jour sur son site web et sur ses médias sociaux.