Une église du quartier chinois d'Ottawa a été la proie des flammes mardi matin.

Le feu s'est déclaré vers 9h30 à l'église anglicane St. Luke's située à l'intersection des rues Somerset et Bell.



On ne dénombre aucun blessé à la suite de cette intervention.

@OttFire on scene of a second alarm fire on Somerset St W at St Lukes Anglican Church off of Bell St N & Empress Ave. #OttNews #OttTraffic @OttawaPolice @Ottawa_Traffic pic.twitter.com/e2cTOzpkDh