Un homme a dû être secouru après être tombé dans une tranchée ce matin près du Château Laurier, à Ottawa.

Les services d'urgence ont été déployés à l'angle de l'avenue Mackenzie et de la rue Rideau vers 6h.



L'homme aurait fait une chute d'environ 10 pieds, dans une tranchée située entre le mur extérieur de l'hôtel et une balustrade décorative.

Il a été sorti de là par l'équipe de sauvetage par câbles du Service incendie d'Ottawa, qui a pu le ramener sur la terre ferme environ 25 minutes plus tard.

Des soins lui ont été prodigués sur place, mais aucun transport à l'hôpital n'a été nécessaire.

At 06:23, the individual was safely brought out of the trench by the @OttFire Rope Rescue Technicians. pic.twitter.com/uosNTgeNKi