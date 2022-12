Des sept meurtres survenus dans la grande région de Québec, quatre ont été commis sur le territoire du SPVQ en 2022.

Cela représente deux homicides de moins qu'en 2021 à Québec. Ils ont tous été élucidés.

En avril, Jacques Côté, 65 ans, a été tué à coup de barre de fer à l'extérieur de sa résidence du Lac Saint-Charles. Kim Lebel, 30 ans, est actuellement dans l'attente de son procès.

Le mois suivant, François Boivin, 33 ans a été retrouvé sans vie dans le stationnement d'un immeuble à logements de la rue Saint-Narcisse à Beauport. Christian Ouellet, 28 ans de Baie-Comeau a été accusé de meurtre non prémédité.

Une violente agression à l'arme blanche dans une maison de chambres du Chemin Saint-Foy a coûté la vie en novembre à Manuel Paradis, 32 ans. Un père et son fils, Dominic Larocque, 55 ans et Cédric Larocque, 20 ans tous deux accusés de meurtre avec préméditation.

Et le 2 décembre, Martin Mercier, 52 ans a été mortellement agressé derrière un immeuble de la rue de la Reine. Une femme de 36 ans a été arrêtée et elle s'est enlevé la vie en détention.

3 HOMICIDES DANS LE TERRITOIRE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC

De son côté, la Sûreté du Québec a ouvert trois enquêtes de meurtre dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.



En février, Nicolas Audet âgé de 41 ans a été retrouvé sans vie dans sa résidence de Saint-Isidore. Jusqu'ici son meurtre est demeuré non résolu.

Un jeune homme de 20 ans, Achraf Thimoumi a été tué de plusieurs projectiles dans son véhicule à Stoneham au mois d'août. Quelques mois plus tard, les enquêteurs ont procédé à l'arrestation de deux individus du Lac-Saint-Jean liés au monde de la drogue pour meurtre avec préméditation.

Au mois de septembre, Karine Bélanger, 36 ans, a été découverte sans vie dans une voiture dans une voiture incendiée à Saint-Bernard-de-Beauce. Son nouveau conjoint, Kevin Deblois, 24 ans a été arrêté quelques jours plus tard et accusé de meurtre non prémédité.