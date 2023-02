Un grave accident a fait quatre blessés, tôt ce vendredi matin, sur l'autoroute Robert-Rourassa Sud, à Québec.

Selon les premières constatations, le face-à-face survenu àla hauteur de Père-Lelièvre a été provoqué par une voiture circulant à sens inverse, vers 2h15.

Le conducteur de ce véhicule a subi de graves blessures qui ne mettent toutefois pas sa vie en danger, alors que sa passagère a subi des blessures légères. Tous deux sont âgés dans la vingtaine.

Quant au second conducteur impliqué, il a été transporté à l'hôpital dans un état critique et on craint pour la vie de l'homme dans la cinquantaine. Une femme dans la soixantaine qui prenait aussi place dans la camionnette, a subi des blessures importantes mais sa vie n'est pas menacée.

La portion entre Lebourgneuf et Père-Lelièvre est demeurée fermée jusqu'à 5h45 afin de permettre aux reconstitutionnistes de faire leur travail. L'enquête se poursuit.

