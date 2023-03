À Adstock, on se mobilise pour aider la famille Asselin-Marcoux

On en sait maintenant un peu plus sur l'état de santé des trois membres de la famille Asselin-Marcoux grièvement blessés dans l'accident survenu mercredi à Saint-Frédéric en Beauce.



La Sûreté du Québec a révélé en après-midi vendredi que deux enfants reposent toujours dans un état critique à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, où ils ont été transférés.



Quant à leur mère, Rebecca Marcoux, elle est maintenant hors de danger.



Rappelons que son conjoint Henrik Asselin, 42 ans, et deux de ses enfants, Nathan et Jolène de 12 et 4 ans sont morts dans la collision frontale avec un camion-remorque.



Et à la suite de ce drame, la solidarité beauceronne est encore une fois au rendez-vous.



Depuis l'accident qui a couté la vie à trois membres de la famille Asselin-Marcoux, des proches, des amis et des agriculteurs beaucerons se relaient pour assurer la continuité des activités de la ferme familiale.



La famille est propriétaire d'une ferme laitière bio à Adstock.

