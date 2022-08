Un agent d'immeuble s'estime chanceux de s'en tirer indemne, alors qu'un véhicule s'est retrouvé presqu'à cheval sur le sien, mardi midi, à Québec.

Jimmy Doyon venait de se stationner sur la rue St-Jean et se trouvait dans la voiture avec une cliente lorsque des roues sont apparues dans la fenêtre de sa portière.

«Je viens pour sortir de ma voiture et là je regarde dans mon rétroviseur et je vois une voiture blanche arriver. Sincèrement, je la vois arriver un peu vite, mais loin de me douter, je me dis qu'elle va passer. Là, je me rend compte que je n'ai pas ma carte de crédit, alors je me penche pour ramasser ma carte de crédit et puis bang, je me ramasse avec une roue à deux pouces de la face et la roue tournait», explique Jimmy Doyon.

Heureusement, personne n'a été blessé.

L'automobiliste fautif aurait par la suite expliqué à M.Doyon qu'il s'agissait d'une voiture de location et que le pilote automatique se serait actionné par lui-même.

