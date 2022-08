En Chaudière-Appalaches, un motocycliste a effectué une sortie de route fatale.



L'accident s'est produit dimanche soir sur la route 263 à Saint-Fortunat.



Selon la Sûreté du Québec, le motocycliste de 60 ans aurait perdu la maîtrise de son véhicule à l'approche d'une courbe avant de terminer sa trajectoire dans le fossé.

La SQ ajoute que l'homme a été retrouvé inanimé. Des manoeuvres de réanimation ont été pratiqués, mais son décès a malheureusement été constaté sur les lieux. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident.

Les policiers poursuivent leur enquête pour déterminer les causes et circonstances exactes de l'accident.

D'autres accidents

Par ailleurs, deux autres motocyclistes ont été impliqués dans un accident dimanche après-midi sur la route 138 à Petite-Rivière-Saint-François dans Charlevoix.

Un convoi de 12 motos circulait en direction de Québec et deux ont percuté un camion lourd immobilisé dans l'accotement.

La visibilité était réduite en raison du brouillard.

Deux conducteurs et un passager ont été transportés à l'hôpital et on ne craindrait pas pour leur vie.

