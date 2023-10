Le ministère public utilise une procédure rare contre un père accusé du meurtre de sa fillette d’à peine deux mois.

L’homme de 217 ans de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun, en Chaudière-Appalaches, est visé par une mise en accusation directe.

Cela signifie qu’il est cité directement à procès sans avoir à subir une enquête préliminaire.

La fillette de 8 semaines est décédée en octobre 2021, et après 16 mois d’enquête, le père a été inculpé de meurtre non prémédité.

Un autre enfant du même couple est décédé un an plus tôt, mais la cause de la mort n’a jamais pu être établie.

L’accusé qui ne peut être identifié connaîtra la date de son procès en décembre (4 décembre).