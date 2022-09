Une enquête policière qui prend une toute autre tournure

Le SPVQ arrête 3 personnes et dépose des accusations de tentative de meurtre concernant l'événement survenu le 14 septembre dernier au parc Jean-Paul Lallier dans Saint-Roch.



On rapportait alors qu'une femme avait été attaquée à l'arme blanche et que deux autres personnes avaient été retrouvées blessées à proximité.



Les agresseurs avaient alors affirmé avoir été agressées eux aussi par un autre individu, que les policiers n'ont jamais pu retrouver.



Cependant, l'enquête a rapidement démontré que les trois personnes étaient impliquées dans les événements.



Deux hommes de 20 et 22 ans et une femme de 22 ans ont été arrêtés pour tentative de meurtre, entrave et méfait public.



Ils devraient comparaître plus tard aujourd'hui au Palais de Justice de Québec.