Un homme de 49 ans est accusé d’agression armée après avoir été arrêté au port de Québec en lien avec un incident impliquant les débardeurs en lock-out.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) n’a pas confirmé la nature des faits reprochés à cet homme puisque l’enquête se poursuit, mais le Syndicat des débardeurs du port de Québec affirme qu’il aurait tenté de forcer la ligne de piquetage de Beauport avec sa fourgonnette chargée de travailleurs de remplacement, jeudi soir vers 19h.



Il n’y a pas eu de blessés, mais «il s’en est fallu de peu», selon la représentante syndicale Nina Laflamme, du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Nina Laflamme.

D'après l’interprétation du SCFP, le geste était «délibéré» et la fourgonnette est passée très près de frapper un employé en lock-out, a dit Mme Laflamme à Noovo Info. Une guérite aurait été enfoncée, selon ce que la conseillère rapporte – l’accusé fait d’ailleurs face à un chef d’accusation pour méfait causant des dommages de moins de 20 000 $, a commenté le SPVQ.

Dans une vidéo obtenue par Noovo Info, on voit le chauffeur de la fourgonnette filmer des piqueteurs, qui le filment à leur tour, dans ce qui a les allures d'une confrontation. Le son strident d'une trompette ou de klaxon se fait entendre. Le véhicule est immobilisé. Puis, subitement, le chauffeur démarre en trombe.

Ni le SPVQ ni le SCFP n’ont pu préciser ce qui a motivé ce chauffeur à percer la ligne de piquetage, mais il faut savoir que le conflit de travail entre les 81 débardeurs du port de Québec et son employeur, la Société des arrimeurs du Québec, dure depuis bientôt un an. Le piquetage impacte les déplacements des travailleurs de remplacement et des travailleurs d’autres compagnies.

Ce ne serait pas la première fois que des actes de violence ont lieu en lien avec le lock-out. Mme Laflamme rapporte que l’année dernière, un travailleur aurait été traîné sur 200 mètres par un véhicule dans un autre cas d’«agression armée».

«Il n’y a rien d’illégal ni d’inhabituel dans notre ligne de piquetage», assure Mme Laflamme. Le SCFP demande à la Société des arrimeurs du Québec d’en appeler ses employés de remplacement à la discipline.

Dans un communiqué du SCFP, il est indiqué qu’un agent de sécurité aurait déjà menacé des membres du syndicat. «Attendez, vous autres, qu'on soit armés», aurait dit cet agent.

QSL International, l’arrimeur qui emploie les débardeurs à Beauport, n’avait pas répondu à la demande d’information de Noovo Info au moment d’écrire ces lignes.

