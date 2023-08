Après un mois de juillet très pluvieux, la météo semble vouloir commencer le mois d'août avec encore plus de précipitations.

Ce texte est une traduction de CTV News Montreal.

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a émis un bulletin météorologique spécial pour Montréal, Laval et les régions avoisinantes lundi, annonçant 30 à 50 millimètres de pluie pour lundi et mardi.

«Des accumulations d'eau sur les routes et des inondations peuvent se produire dans les zones de basse altitude», indique l'alerte.

Les autres régions visées par l'alerte sont Mont-Laurier, Vaudreuil, Valleyfield-Beauharnois, Mont-Orford-Lac Memphrémagog et Sherbrooke.

De la pluie est attendue à Montréal jusqu'à jeudi et vendredi, un mélange de soleil et de nuages est prévu.

Des avertissements de pluie sont également en place pour les régions de Charlevoix, Lachute-Saint-Jérôme, Lanaudière, Laurentides, Mauricie et Québec.