Pour la première fois depuis la sortie des allégations de nature sexuelle à son endroit, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix a diffusé un message par l’entremise d’une vidéo. Mgr Lacroix nie encore catégoriquement ces allégations.

«Jamais, à ma connaissance, je n’ai posé de gestes inappropriés envers qui que ce soit, qu’il s’agisse de personnes mineures ou adultes», a lancé l’archevêque de Québec, mardi.

Vendredi, le cardinal Lacroix a annoncé qu’il se retirait provisoirement de ses activités jusqu’à ce que la situation soit clarifiée.

«Mon âme et ma conscience sont en paix face à ces accusations que je réfute. Je m’engage à respecter le processus judiciaire de l’action collective en cours», a-t-il ajouté.

Les responsables de l’Église catholique de Québec disent avoir pris connaissance des différents développements dans le dossier de l’action collective visant le Diocèse.

De son côté, le cardinal Lacroix réitère que le Diocèse «demeure résolument engagé pour que les victimes d’abus reçoivent une réparation financière qui s’ajouterait à d’autres moyens à leur disposition pour parvenir à la guérison».

«Nous continuerons d’y consacrer tous nos efforts. Nous reconnaissons la souffrance des victimes et c’est avec humilité que nous avançons dans le processus de l’action collective», a-t-il mentionné.

 

Le nom de l'archevêque de Québec est apparu dans des documents judiciaires en marge de l’action collective contre le diocèse de Québec.

Les gestes qui lui sont reprochés se seraient produits entre 1987 et 1988 à Québec à l'endroit d'une jeune fille âgée de 17 ans.

«J’entends leur colère, elle m’habite et me pousse à tout faire pour favoriser leur chemin vers la paix intérieure. Soyons déterminés à prendre soin les uns des autres, être vigilants et faire en sorte qu’aucune situation d’abus ne se reproduise», a conclu le cardinal Lacroix dans son message publié mardi.

«Dans le dossier du Diocèse de Québec, à l’heure actuelle, 147 personnes ont dénoncé avoir été agressées sexuellement par plus d’une centaine de prêtres ou membres du personnel du Diocèse, dont certains ont fait plusieurs victimes ou ont fait partie du haut-clergé de Québec», avait indiqué le cabinet Arsenault Dufresne Wee Avocats, qui représente les victimes présumées.