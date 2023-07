Les feux d'artifice initialement prévus pour la fête du Canada à Québec n'auront pas lieu.

Une interdiction de la SOPFEU est toujours en vigueur, mais la décision a également été prise par solidarité envers les communautés touchées par les feux de forêt.

Les spectacles et activités offerts gratuitement dès midi le 1er juillet sont quant à eux tenus.

Le public pourra notamment assister aux spectacles d'Ari Cui Cui et Atchoum sur les plaines d'Abraham et profiter des jeux gonflables et du maquillage.

Ludovick Bourgeois terminera l'événement avec une prestation débutant à 20h au Kiosque Edwin-Bélanger.