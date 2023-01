La tempête aura laissé une vingtaine de centimètres de neige sur Québec.

La neige a cependant compliqué les déplacements sur le réseau routier.



Plusieurs sorties de route et accrochages ont été signalées, mais aucun accident majeur n'a été rapporté.



La Ville de Québec tiendra des opérations de déneigement dans tous les arrondissements la nuit prochaine.

Le stationnement de nuit sera interdit.

La tempête a aussi eu d'autres répercussions.



Une vingtaine de vols ont été annulés à l'Aéroport de Québec et, chez Postes Canada, la livraison du courrier a été suspendue dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.



Dans les Centres de services scolaires des Navigateurs et Beauce-Appalaches, les cours et les activités prévues en soirée dans les centres de formation professionnelle et d'éducation aux adultes allaient se dérouler normalement.