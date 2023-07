En raison des fortes précipitations et à la montée des eaux, le Service de la sécurité publique de Sainte-Brigitte-de-Laval a lancé des mesures d'urgence dans plusieurs secteurs riverains. Il s'agit de mesures préventives.

Les secteurs concernés sont le Rang St-Léon, l'Île Enchanteresse, Remous, St-Georges et Deux-Rapides.

Les résidents doivent «immédiatement» évacuer de leur domicile et doivent se diriger au Centre de services aux sinistrés, situé au bâtiment du Parc des Saphirs.

Des précipitations totalisant 120 millimètres sont prévues d'ici demain soir et le niveau de la rivière Montmorency a déjà commencé à monter.

Pour ceux qui ne peuvent pas quitter leur résidence, ils peuvent composer le 911.

 

Joshua Ménard-Suarez, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, précise que plusieurs régions du sud et du centre du Québec font l'objet d'une surveillance en raison de la possibilité d'inondations et de glissements de terrain.

Les autorités sont particulièrement préoccupées par le secteur de Charlevoix ainsi que par l'Estrie.

Environnement Canada prévoit qu'il tombera entre 80 et 120 millimètres de pluie dans ces régions d'ici la fin de la journée de mardi.

M. Ménard-Suarez ajoute que les gens devraient aviser les autorités municipales si les précipitations entraînent des changements dans les terrains en pente, car c'est le signe d'un glissement de terrain imminent.

Il explique que si l'on peut observer l'eau monter dans les cours d'eau, les glissements de terrain sont parfois plus insidieux et peuvent se produire quelques jours après également.

Baie-Saint-Paul prête à toutes éventualités

Du côté de Baie-Saint-Paul, lourdement affectée par les crues printanières plus tôt cette année, on affirme que le «service des travaux publics a fait et fera des travaux planifiés pour assurer la solidité de certains de nos équipements.»

«Nos équipes sont sur le terrain en mode vigie et surveillent les niveaux d'eau de nos cours d'eau. On nous mentionne que nous n'avons pas à nous inquiéter», ajoute-t-on dans un court message publié sur le site internet de la ville. «les événements du 1er mai ont pu être traumatisants pour certains, mais pour le moment, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.»

Avec l'information de Denis Langlois et de Julien Denis pour Noovo Info ainsi que de La Presse canadienne.