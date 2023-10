Les bateaux de croisière sont nombreux à Québec ces jours-ci, alors que quatre navires étaient à quai lundi matin.

Parmi eux, le Norwegian Sky avec ses 3500 passagers et membres d'équipage. Celui-ci compte notamment un casino, deux piscines extérieures, un centre de conditionnement physique et douze ascenceurs.

Plusieurs autres navires seront à surveiller au cours des prochains mois dont le Queen Mary 2, jeudi, et le Caribbean le 18 octobre.

Ce dernier accueille 3 600 passagers et 1100 membres d'équipage et propose un écran de cinéma de 300 pieds carrés, une chapelle, un casino, une galerie d'art, cinq piscines, une bibliothèque et une piste de jogging.