Le coût du stationnement de courte durée sera réduit bientôt à l'Aéroport international Jean-Lesage, grâce à l'ouverture d'une nouvelle ère de stationnement de 97 places.

D'ici novembre, les automobilistes qui s'y rendent pour déposer ou aller chercher un voyageur et qui restent sur place entre 15 et 29 minutes n'auront à débourser que 8$ pour se stationner.

Jusqu'à présent, ceux-ci devaient se garer dans le stationnement de surface extérieur ou dans le stationnement étage, moyennant des frais de 15 à 18$.

Ce nouvel espace de 97 place sera aménagé devant les arrivées internationales, au pied de la tour de contrôle. Quelque 153 nouvelles places seront par ailleurs ajoutées au stationnement de surface extérieur.

Travaux sur une piste

En parallèle des travaux d'agrandissement des stationnements, l'aéroport procède également à des travaux de réfection importants au seuil de la piste 29, une «piste secondaire» utilisée principalement par de plus petits aéronefs. Prévus pendant la pandémie et repoussés, les travaux dureront trois mois. Les systèmes de drainage, la fondation granulaire et le revêtement de surface de la piste font l'objet de travaux.