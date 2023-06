Les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont échappé à la tendance provinciale de la hausse des décès reliés à des accidents de la route en 2022.

Voyez le récapitulatif de Lisa-Marie Blais au bulletin Noovo Le Fil Québec dans la vidéo qui accompagne ce texte.

Selon le bilan de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), il y a eu 19 décès sur les routes du Grand Québec l’an dernier, soit un de moins qu’en 2021. Le bilan est en baisse de 17,4% par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Dans Chaudière-Appalaches, on a enregistré 21 décès en 2022, comparativement à 27 pour l'année précédente. Pour les cinq dernières années, la baisse représente 22,2%.

«Dans Chaudière-Appalaches, on a un réseau qui est beaucoup plus étendu. On a de nombreuses routes rurales. On a observé en 2022, une hausse des accidents sur les zones de 90 km/heure. Parfois, on va excéder la limite en se disant que "ce n'est pas grave, tout le monde dépasse un peu" [..] puis quand on a un face-à-face sur ces routes-là, ça frappe fort», a expliqué Maxime Brault, directeur de la recherche en sécurité routière pour la SAAQ, en entrevue.

Pendant ce temps, le Québec a globalement connu une hausse inquiétante du nombre de décès sur les routes: 392 décès ont été comptabilisés dans le rapport publié aujourd'hui par la SAAQ, soit 45 de plus qu'en 2021.