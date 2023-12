L'administration du maire de Québec, Bruno Marchand, rendra public le budget pour l'année 2024 mercredi.

En conférence de presse mardi avant la séance du conseil municipal, le maire Marchand a indiqué que la hausse de taxe sera inférieure à 5,5%.

«[Un total de] 40% de nos dépenses, qui viennent d'achat de biens et de services, sont en augmentation de façon plus importante que l'inflation. [...] Il y a des citoyens qui ne savent pas comment ils vont se rendre à la prochaine paye. C'est grave et dramatique. On n'a pas envie d'en rajouter dans leur situation», a-t-il fait savoir en point de presse mardi.

Le maire de Québec a reconnu que la préparation du budget pour la prochaine année n'a pas été facile en raison du contexte inflationniste actuel.

«C'était un budget qui était très difficile à préparer. C'est plus facile quand l'inflation est à 1% ou 1,2%. L'an passé et cette année, c'est 11,2%. C'est 5,6% [d'augmentation] chaque année», a-t-il précisé en point de presse.

Les partis d'opposition municipaux ont déjà dénoncé cette hausse de taxe, la qualifiant comme une «stratégie politique».

«Si le maire dit environ 3,5%, c'est un cadeau de 2%. Je trouve que c'est une espèce de stratégie pour un petit peu dorer la pilule. On prépare cela comme un cadeau, mais à la fin c'est l'argent du monde. Il n'y a rien là-dedans comme cadeau aux citoyens, c'est leur argent», a déploré Claude Villeneuve, chef de l'opposition officielle municipale.

D'ailleurs, le budget 2024 comprendra une contribution de 30 millions au fonds pour les changements climatiques. Pourtant, le chef d’Équipe priorité Québec, Patrick Paquet, voulait demander à M. Marchand de le mettre sur pause.



«Ces 30 millions de taxes représentent 2%. Si le maire fait une annonce à 3,8%, on pourrait peut-être lui suggérer d'arriver peut-être avec un 2% en mettant la réserve climatique sur pause. Ça permettrait de sauver 2% de taxes», a mentionné M. Paquet.

Par contre, il n'y aura pas de taxe à l'immatriculation pour financer le transport collectif dans le budget 2024..

Avec les informations de Mathieu Boivin pour Noovo Info