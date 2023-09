La nouvelle avait été ébruitée, c'est maintenant officiel: l'élection afin de trouver un(e) nouveau/nouvelle député(e) dans la circonscription de Jean-Talon se déroulera le 2 octobre prochain.

Cette décision survient au terme du Conseil des ministres du gouvernement Legault qui s'est tenu mercredi.

Les derniers sondages suggèrent que cette élection pourrait être un duel entre la Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti québécois (PQ). Ils placeraient le Parti libéral (PLQ) quatrième, derrière Québec solidaire (QS).

Voyez le compte-rendu de Simon Bourassa dans la vidéo liée à l'article.

C'est l'avocat Pascal Paradis qui défendra les couleurs du PQ alors que Marie-Anik Shoiry sera celle qui représentera la CAQ dans la circonscription laissée vacante par la caquiste Joëlle Boutin le 19 juillet dernier.

QS mise sur Olivier Bolduc, qui était arrivé deuxième derrière la caquiste Joëlle Boutin aux dernières élections générales.

Lors d'un point de presse mercredi, M. Bolduc a souligné que les citoyens de Jean-Talon n'étaient pas concernés par les «chicanes de famille des partis politiques». Les électeurs et électrices sont plutôt interpelés par leurs «difficultés à joindre les deux bouts à la fin du mois», de la «crise du logement» et de «l'été catastrophique au niveau des changements climatiques.»

Olivier Bolduc, lui, assure être à la rencontre des électeurs sur le terrain depuis trois semaines.

«La réponse est excellente en ce moment. On a plus de 200 bénévoles inscrits. Ça, c'est plus que l'année passée en campagne électorale générale», soutient-il.

Accompagné par M. Paradis, le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, a affirmé lors d’un point de presse en fin d’après midi que l’élection partielle n’allait pas se dérouler «à armes égales».

«Il y a 90 députés [caquistes]. Si vous habitez Jean-Talon, attendez-vous à voir du personnel rémunéré par l’Assemblée nationale ou la CAQ faire du porte-à-porte. Nous n’avons que trois députés.» - Paul St-Pierre Plamondon, chef du PQ

Les autres principaux candidats sur les rangs: Élise Avard Bernier (PLQ), Jesse Robitaille (Parti conservateur du Québec) et Martine Ouellet (Climat Québec).

M. Robitaille fera campagne sur la question du transport dans la région de la Capitale-Nationale, lui qui affirme être contre le projet de tramway et pour le projet de 3e lien autoroutier qui relierait Québec et Lévis.

Mme Bernier estime pouvoir «connecter avec les gens de Jean-Talon en raison de sa connaissance sur les enjeux de santé, de service de garde et de pénurie de main-d’œuvre.

Jean-Talon était un château fort libéral jusqu'à l'arrivée de la caquiste Joëlle Boutin, en 2019.

Le coût estimé d'une élection complémentaire est de 585 000 $. Ce sera la quatrième partielle dans Jean-Talon depuis 2008.

Avec des informations de la Presse canadienne