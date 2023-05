L'attaquant des Remparts de Québec Nathan Gaucher s'attend à une finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) endiablée entre les siens et les Mooseheads de Halifax.

RDS présentera la finale du trophée Gilles-Courteau 2023 opposant les Mooseheads aux Remparts, à commencer par le premier match de la série à Québec le vendredi 12 mai à 19h.

De passage à l'émission 5 à 7 de RDS, Gaucher, joueur de centre de 19 ans, a livré ses états d'âme à l'approche de la finale, dont les 36 000 billets ont trouvé preneur pour les deux premiers matchs de la série, et ce, en moins de six heures.

«Ça va être électrisant. On sent déjà dans la ville de Québec, la fièvre de la finale. Ce sera salle comble, ça va être le fun, les partisans sont dedans et on va leur donner de bons matchs de hockey.» - Nathan Gaucher, attaquant des Remparts

Selon lui, les champions de la saison régulière ont tout ce qu'il faut pour remporter les grands honneurs, d'autant plus que le groupe a gagné en maturité depuis leur défaite lors des demi-finales l'année dernière. Les résultats de l'équipe laissent croire que Gaucher n'a pas tord puisque les Remparts ont balayé leurs trois séries pour atteindre la finale.

«On a appris qu'il faut y aller un match à la fois. Ça nous aide vraiment. Des fois, on gagne en quatre, mais chaque match est important pour nous et on ne laisse pas l'adversaire revenir dans la série. C'est ce qui est important. On fait preuve de maturité, on a beaucoup de joueurs de 19 ans. Mais il ne faut pas s'enfler la tête avec ça. Il nous en reste encore quatre à gagner. »

En plus du désir d'être sacrés champions des nombreux vétérans, le spectre du départ de l'entraîneur-chef, Patrick Roy, qui plane au-dessus de l'équipe est un autre facteur de motivation des troupes.

«On présume [son départ]. On ne se l'est pas fait annoncer si c'est sa dernière année, mais on veut foncer. On a l'équipe pour. Beaucoup de nos joueurs en sont à leur dernière année junior. Ce sont tous des facteurs qui font en sorte qu'on travaille plus fort. On veut que ce soit notre année et l'année à Patrick.»

