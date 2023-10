Chocolat Favoris demande à la Ville de Lévis la permission de démolir le bâtiment historique de la rue Bégin.

.Les analyses des experts ont convaincu la direction qu'il serait périlleux d'entreprendre toute rénovation de la structure.

Le vice-président au développement Charles Auger fait toutefois savoir par voie de communiqué que l'intention de l'entreprise est de demeurer dans le Vieux-Lévis et de reconstruire le plus fidèlement possible le 32 avenue Bégin.

La succursale avait dû être fermée de matière préventive en septembre 2022 à la suite d'une inspection ayant permis de déceler à une importante détérioration des murs du bâtiment historique.