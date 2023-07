Une famille américaine intente une poursuite d’environ 10,8M$ contre le Château Frontenac après que l’un de ses membres ait subi de sérieuses blessures au dos en raison d’une chute dans un escalier.

Depuis sa chute, Halaina Catherine Basham aurait dû dire adieu à ses rêves de devenir chirurgienne orthopédique, elle qui «vit avec une douleur constante». Sa vie aurait complètement changé le 22 décembre 2019, selon la poursuite déposée au palais de justice de Québec. La jeune femme, alors âgée de 18 ans, était en vacances dans la Capitale-Nationale en compagnie de sa famille afin de célébrer le temps des Fêtes.

La famille du Maryland, ayant réservé une suite familiale à l’hôtel, se serait fait demander par un employé du Château Frontenac de se séparer dans deux suites, situées directement l’une au-dessus de l’autre. Après avoir accepté la proposition, les clients se seraient fait demander de prendre un escalier de service réservé au personnel situé à proximité de la chambre afin de faciliter leurs déplacements avec les bagages. L’employé leur aurait donné une carte d’accès pour accéder à l’escalier.

Mais une fois dans l’escalier, Halaina aurait glissé sur une «poudre blanche, dangereusement glissante». Cette poudre aurait directement causé la chute de la jeune femme, selon les allégations. Les membres de la famille réalisent à la suite de la chute que Halaina «souffre de blessures très sévères». Une investigation médicale révélera plus tard que la présumée victime aurait subi une fracture et une déchirure ligamentaire au poignet, une blessure vertébrale ayant nécessité une intervention chirurgicale et des dommages nerveux au niveau du fessier, des jambes et des pieds.

Après avoir appelé un médecin pour recevoir des conseils, les Basham décident finalement de rentrer aux États-Unis afin que Halaina puisse recevoir un suivi médical. Malgré une opération le 10 mai 2021, Halaina dit ne pas avoir été en mesure de retrouver ses facultés perdues, elle qui doit se promener avec une canne et utiliser un fauteuil roulant au besoin. Un contrôle radiologique indique par ailleurs que la jeune femme «souffrira de dommages permanents».

Voyez le récapitulatif de Mathieu Boivin au bulletin Noovo Le Fil Québec dans la vidéo qui accompagne ce texte.

«Ça l'air d'être une réclamation sérieuse avec des blessures très sérieuses, voire catastrophiques, qui selon les allégations affecteraient la victime principale Halaina pour toute sa vie. Si la preuve démontre qu'elle avait l'intention d'être chirurgienne orthopédique et qu'elle avait la capacité de le faire, je ne vois pas pourquoi un tribunal refusera la réclamation», a expliqué l'avocat en litige chez Kugler Kandestin, Me Jonathan Gottlieb en entrevue.

Les allégations de la famille

Les Basham estiment que le Château Frontenac a failli à son obligation de sécurité en omettant d’entretenir adéquatement son établissement, ce qui aurait entraîné la chute de Halaina. La présence d’une poudre blanche dans l’escalier est une faute et donner cet accès à ses clients est irresponsable, rapporte les allégations.

«N’eût été l’accès donné à l’escalier de service par le préposé du Château Frontenac, Halaina et sa famille n’auraient jamais emprunté cet escalier», indique-t-on.

«Je ne pense pas que ça minimise l'obligation de l'hôtel. Est-ce qu'une réclamation de 11 M$ est dans les plus grandes? C'est certain. La majorité des réclamations de responsabilités civiles ne sont pas à 11 M$», a mentionné Me Gottlieb en entrevue.

Les détails de la poursuite

Parmi la réclamation totale de 10,8 M$, la famille demande environ 7,7 M$ en perte de capacité de gains, elle qui estime que Halaina ne pourra pas réaliser ses «rêves professionnels». Les Basham réclament également un million de dollars en frais hospitaliers et près de 500 000 $ en dommages et intérêts.

Halaina Catherine Basham

Dommages : 350 000 $

Perte de capacités de gains : 7 778 421 $

Aide à domicile : 410 860 $

Coûts des soins : 1 000 000 $

Provision pour impôt : 500 000 $

Frais de gestion : 300 000 $

Sous-total : 10 364 281 $

Parents

Dommages : 200 000 $

Frais divers : 20 000 $

Sous-total : 220 000 $

2 Frères et 1 sœur

Dommages : 225 000 $

Réclamation totale : 10 809 281 $

Avec les informations de Mathieu Boivin pour Noovo Info