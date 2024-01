Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a procédé à l'arrestation de cinq individus pour vol de véhicule, dans la nuit de lundi à mardi.

Les suspects âgés entre 18 et 21 ans ont été localisés vers 3h mardi matin sur la rue du Prince-Albert, dans le secteur Charlesbourg.

Selon le résident qui a contacté le 911, des individus cagoulés venaient d'être déposés dans le secteur. Ils auraient ensuite fracassé la vitre arrière d'un VUS pour le voler.

Rapidement, des policiers se sont présentés sur les lieux et ont intercepté le véhicule suspect ainsi que le véhicule volé à proximité.

Les suspects sont actuellement détenus et seront rencontrés par les enquêteurs. Ils ont des antécédents semblables en la matière, a précisé le SPVQ.

Des accusations de vol et de recel pourraient être déposées contre les suspects, qui ont déjà des antécédents en matière similaire.

«Il ne fait nul doute que l’efficacité et la rapidité d’intervention des patrouilleurs a permis l’arrestation des suspects ainsi que la récupération d’un véhicule volé», précise le SPVQ dans un communiqué acheminé aux médias.

Le vol de véhicules est en hausse partout au pays. Dimanche, le gouvernement fédéral a d'ailleurs annoncé qu'il tiendra le 8 février à Ottawa un sommet national pour lutter contre le vol de véhicules.

L'événement réunira différents corps policiers municipaux et provinciaux, la Gendarmerie royale du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada et des constructeurs automobiles, dans l'espoir d'identifier des solutions à court et à long terme au problème.

Avec les informations de La Presse canadienne