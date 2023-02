Les aînés sont plus à risque de collisions entre piétons.

C'est ce que révèle une étude de l'Université Laval qui porte sur les stratégies d'évitement des piétons dans les lieux publics.



Pour étudier le comportement des piétons, les chercheurs ont élaboré un environnement virtuel recréant un centre commercial, dans lequel ils ont fait déambuler 14 jeunes de 24 ans en moyenne et 14 personnes âgées de 70 ans et plus.



Conclusion: les aînés portent moins attention à leur environnement, ce qui augmente leur risque de faire un faux pas et d'entrer en collision avec un autre piéton.