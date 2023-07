Alors que les chauffeurs du RTC en sont à leur quatrième journée de grève, les discussions ont repris à la table de négociations en présence d'un médiateur.

Le temps presse pour conclure une entente avant le Festival d'été de Québec (FEQ), qui commence jeudi.



Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime demande au gouvernement Legault d'adopter une loi spéciale pour mettre fin au conflit de travail.

Le ministre du Travail, Jean Boulet a encore une fois répété lundi que son gouvernement n'entendait pas intervenir dans ce dossier qui doit se régler par la négociation.

«À ce stade-ci, il n'est pas question de loi spéciale. Pour l'avenir on n'exclut rien. On va utiliser tous les outils à notre disposition pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dommage ou le moins de dommage possible au plan humain, social et économique», a-t-il affirmé en entrevue avec La Presse canadienne.

Le ministre croit encore qu’il est possible de régler le litige avec des pourparlers. «J'ai réalisé qu'il y avait de la bonne foi et de la bonne volonté des deux partis [...] Il faut mettre nos énergies, concentrer nos efforts à la table de négociations», a dit le ministre, ajoutant qu’il avait nommé un médiateur pour trouver des solutions.

«Ce que je constate, c'est que les répercussions d'un conflit de cette nature-là en transport collectif sont quand même assez dommageables pour la population. Il y a des conséquences humaines, sociales et économiques qui sont disproportionnées par rapport aux enjeux», a soutenu M. Boulet.

La Ville de Québec a présenté mardi une série de mesures pour atténuer les impacts sur la circulation advenant que la grève du transport en commun ne soit pas réglée jeudi.

Le maire de la ville, Bruno Marchand, a affirmé lundi que si le conflit perdurait, il allait réclamer une loi spéciale.

Deux zones débarcadères-rapides seront aménagées pour les festivaliers, l'une à la Gare du Palais et l'autre à l'anneau des Plaines d'Abraham.

On mettra en ligne une carte qui identifiera les stationnements disponibles à proximité des sites du festival.

Une piste cyclable balisée sera aménagée sur Grande-Allée ainsi que des stationnements pour vélos.

De son côté, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) se dit prêt à assurer le transport des festivaliers dès que la grève de ses 900 chauffeurs sera terminée.

Avec des informations de Thomas Laberge, La presse canadienne